Ocse | per l’Italia una crescita intorno al 4 per cento nel 2021

I dati Ocse sul Pil italiano. Prevista una crescita intorno al 4% nel 2021: "L'agenda di Draghi è quella che abbiamo raccomandato per anni". ROMA – I dati Ocse sul Pil italiano sono positivi. L'organizzazione parigina nel suo ultimo rapporto ha previsto una crescita del 4,1% (-0,2% rispetto al precedente report) nel 2021, ma nel 2022 la ripresa si rafforza quasi di un punto percentuale (+4%). Numeri che potrebbero essere rivisti nelle prossime settimane. La ripartenza di un Paese o del Vecchio Continente, infatti, è strettamente legata ai vaccini e, di conseguenza, alla ripresa economica. Per questo motivo i dati saranno in futuro condizionati dalla somministrazione delle dosi. Il ruolo di Draghi Altro punto al centro della discussione durante la ...

