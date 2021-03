Neymar ancora out, niente sfida al Barcellona: “Dio scrive dritto su righe storte” (Di martedì 9 marzo 2021) Paris Saint-Germain-Barcellona sarà una gara ricca di significati e pathos. I parigini vogliono vendicare l'incredibile eliminazione del 2017, quando, sempre agli ottavi di finale di Champions, vanificarono la vittoria interna per 4-0 e subirono una disfatta clamorosa per 6-1. Stavolta c'è l'occasione ghiotta di prendersi una rivincita importante, forti del 4-1 dell'andata in terra catalana.caption id="attachment 1088353" align="alignnone" width="4596" Mbappé Neymar (getty images)/captionniente sfidaancora una volta, il PSG dovrà fare a meno di Neymar. Il grande ex della partita sarà ancora costretto a rimanere lontano dal campo per un problema muscolare. Quattro anni fa, fu decisivo per la vittoria del Barcellona con due gol e un assist. Stavolta non ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) Paris Saint-Germain-sarà una gara ricca di significati e pathos. I parigini vogliono vendicare l'incredibile eliminazione del 2017, quando, sempre agli ottavi di finale di Champions, vanificarono la vittoria interna per 4-0 e subirono una disfatta clamorosa per 6-1. Stavolta c'è l'occasione ghiotta di prendersi una rivincita importante, forti del 4-1 dell'andata in terra catalana.caption id="attachment 1088353" align="alignnone" width="4596" Mbappé(getty images)/captionuna volta, il PSG dovrà fare a meno di. Il grande ex della partita saràcostretto a rimanere lontano dal campo per un problema muscolare. Quattro anni fa, fu decisivo per la vittoria delcon due gol e un assist. Stavolta non ...

