Monta la rabbia a Minneapolis: rischia accuse meno gravi il poliziotto a processo per la morte di George Floyd – Il video (Di martedì 9 marzo 2021) Derek Chauvin, l’ex-poliziotto accusato dell’omicidio di George Floyd, morto durante un controllo il 25 maggio dell’anno scorso, potrebbe essere processato con un capo di accusa meno grave di quello iniziale. Perciò, su richiesta della stessa accusa, che vuole comprendere con precisione i capi di imputazione contro l’ex-agente, c’è stato il rinvio della sentenza da parte della corte a martedì 9 marzo. Lo slittamento ha causato manifestazioni in tutta Minneapolis, con migliaia di persone radunate fuori dal tribunale per chiedere trasparenza e giustizia dopo il rinvio della sentenza. Il processo e il nodo dell’accusa Tutto è partito dall’accusa, che ha chiesto tempo per capire il capo di imputazione al quale Chauvin dovrà rispondere. Il rinvio è stato quindi accettato dalla corte ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Derek Chauvin, l’ex-accusato dell’omicidio di, morto durante un controllo il 25 maggio dell’anno scorso, potrebbe essere processato con un capo di accusagrave di quello iniziale. Perciò, su richiesta della stessa accusa, che vuole comprendere con precisione i capi di imputazione contro l’ex-agente, c’è stato il rinvio della sentenza da parte della corte a martedì 9 marzo. Lo slittamento ha causato manifestazioni in tutta, con migliaia di persone radunate fuori dal tribunale per chiedere trasparenza e giustizia dopo il rinvio della sentenza. Ile il nodo dell’accusa Tutto è partito dall’accusa, che ha chiesto tempo per capire il capo di imputazione al quale Chauvin dovrà rispondere. Il rinvio è stato quindi accettato dalla corte ...

Barons10 : @NicolaPorro egr Porro ma dal 16 febbraio NESSUNO si è fatto sentire per la vaccinazione della mia Mamma 94enne. Ch… - uomoconbarba : @MollyB___ Quello non sarebbe un passo in avanti ma bensì l'inizio della salvezza. Ma ahimè non credo che neppure l… - dna67 : @Debora92992943 Sono senza parole, in questi casi monta solo la rabbia, lo so. Spero di cuore che si risolva nel migliore dei modi. - alberto19502 : @profumodimosto @susy43279731 Quando leggo questi commenti mi monta una rabbia per leggere tali assurde posizioni c… - marcofelicetti : @Cambiacasacca La cosa peggiore di tutti: il trattamento sanitario obbligatorio subito da Dario Musso reo di arring… -