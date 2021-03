McKennie | “Sto vivendo una favola Da bambino non sapevo cosa fosse la Champions”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 9 marzo 2021) Il centrocampista della Juventus, Weston, ha rilasciato un’intervista al New York Times, in merito alla sorprendente stagione con la Juventus e l’esordio inLeague. Queste le sue parole: “All’inizio, non sembrava un’ipotesi molto realistica il mio passaggio alla Juve, poi la trattativa si avviò bene ed in particolare, Pirlo voleva un giocatore energico e che aggredisse il pallone e quindi mi ha voluto fortemente. La? E’ un sogno, è bellissimo giocare contro grandi campioni. Da, non avevo nemmeno mai sentito parlare dellaLeague”. La sfida al Camp Nou: “E’ bellissimo, entrare in quello stadio. Chiaro che la mia prima volta l’avrei preferita con 100 mila spettatori. Era strano, lo stadio era vuoto, solo i giocatori in campo, ma purtroppo sappiamo che il ...