Lula e le condanne annullate. Ora potrà ricandidarsi e sfidare Bolsonaro (Di martedì 9 marzo 2021) Il giudice della Corte Suprema del Brasile, Edson Fachin, ha invalidato tutte le condanne dell’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva che quindi recupera i suoi diritti politici e potrà candidarsi di nuovo. Secondo quanto riporta il sito Globo.com, il giudice ha stabilito che la giustizia del Paranà non aveva competenza sull’inchiesta sulla cosidetta Operação Lava Jato, per la quale Lula era stato condannato nel 2018. La condanna impedì all’ex presidente di partecipare nelle presidenziali, nelle quali tutti i sondaggi lo davano vincente, che furono poi vinte da Jair Bolsonaro. Che ha deciso di salutare così: “Il Brasile non deve più votare un troglodita come Bolsonaro”. foto IPP/Beto Barata / Fotoarenabrasilia 17-03-2016cerimonia della nomina di nuovi ministri del governo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Il giudice della Corte Suprema del Brasile, Edson Fachin, ha invalidato tutte ledell’ex presidente Luiz Inácioda Silva che quindi recupera i suoi diritti politici ecandidarsi di nuovo. Secondo quanto riporta il sito Globo.com, il giudice ha stabilito che la giustizia del Paranà non aveva competenza sull’inchiesta sulla cosidetta Operação Lava Jato, per la qualeera stato condannato nel 2018. La condanna impedì all’ex presidente di partecipare nelle presidenziali, nelle quali tutti i sondaggi lo davano vincente, che furono poi vinte da Jair. Che ha deciso di salutare così: “Il Brasile non deve più votare un troglodita come”. foto IPP/Beto Barata / Fotoarenabrasilia 17-03-2016cerimonia della nomina di nuovi ministri del governo ...

Advertising

EnricoLetta : Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia - gualtierieurope : Felice che dopo anni di battaglie legali la Corte Suprema del Brasile abbia finalmente riconosciuto l’incompetenza… - peppeprovenzano : Condanne illegali. Questo l’esito del processo kafkiano a un uomo, colpito perché praticava la giustizia sociale. O… - pepgiglio : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… - alfredobianchi : Buona notizia Brasile: annullate le condanne, Lula torna eleggibile -