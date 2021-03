La sparizione del crocifisso e le misteriose dimissioni del prete: è giallo in Irpinia (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 6 minutiAvellino – E’ giallo a Montecalvo Irpino per la sparizione di un crocifisso aureo, dal peso stimato di circa 2 kg, sostituito con un crocifisso di plastica palesemente costruito sul modello dell’originale. La denuncia arriva da Franco Aramini, ex assessore comunale del comune irpino, che con una nota stampa fa luce sul furto presso il Museo della Religiosità Montecalvese e della Memoria Pompiliana, con sede a Montecalvo Irpino. Museo dedicato a San Pompilio Maria Pirrotti taumaturgo che ha operato nel 1700 nella chiesa del Caravaggio a Napoli. L’oggetto sparito costituisce uno degli elementi più rappresentativi del Museo, regolarmente inventariato dalla competente soprintendenza di Salerno Avellino e Benevento così come testimoniato anche dalla scheda storica che corredava, prima del pezzo in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 6 minutiAvellino – E’a Montecalvo Irpino per ladi unaureo, dal peso stimato di circa 2 kg, sostituito con undi plastica palesemente costruito sul modello dell’originale. La denuncia arriva da Franco Aramini, ex assessore comunale del comune irpino, che con una nota stampa fa luce sul furto presso il Museo della Religiosità Montecalvese e della Memoria Pompiliana, con sede a Montecalvo Irpino. Museo dedicato a San Pompilio Maria Pirrotti taumaturgo che ha operato nel 1700 nella chiesa del Caravaggio a Napoli. L’oggetto sparito costituisce uno degli elementi più rappresentativi del Museo, regolarmente inventariato dalla competente soprintendenza di Salerno Avellino e Benevento così come testimoniato anche dalla scheda storica che corredava, prima del pezzo in ...

