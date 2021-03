“La scuola non è un parcheggio” e altre frasi sui figli e la pandemia che i genitori si sono stufati di sentire (Di martedì 9 marzo 2021) Madri e padri alle prese con la chiusura delle scuole sono come acrobati bendati su un filo sempre più sottile. In più, rischiano di vedersi bollare come dei lamentosi che crescono pargoli viziati, o anche degli incoscienti che non si rendono conto della pandemia in corso. E le frasi fatte di chi non vive la situazione sono inutili e irritanti Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 marzo 2021) Madri e padri alle prese con la chiusura delle scuolecome acrobati bendati su un filo sempre più sottile. In più, rischiano di vedersi bollare come dei lamentosi che crescono pargoli viziati, o anche degli incoscienti che non si rendono conto dellain corso. E lefatte di chi non vive la situazioneinutili e irritanti

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Rispettare si impara, o si dovrebbe apprendere, fin da piccoli. Sui banchi di scuola. In famiglia. Nei… - AndreaOrlandosp : Tempi straordinari richiedono politiche straordinarie. Non bastano incentivi ma strategie per creare lavoro e sforz… - LegaSalvini : PAZZESCO. PARIGI, PROFESSORE DECAPITATO: LA RAGAZZINA CHE L'ACCUSAVA IN REALTÀ MENTÌ. «QUEL GIORNO NON ANDAI A SCUO… - ZombieBuster5 : RT @BarbaraRaval: @borghi_claudio @repubblica Alléluia ma sui vaccini serve una chiara informazione che attualmente il governo non fa,anzi… - BarbaraRaval : @borghi_claudio @repubblica Alléluia ma sui vaccini serve una chiara informazione che attualmente il governo non fa… -