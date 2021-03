Juventus-Porto, ammonito Cuadrado: diffidato, salterà l’eventuale quarto di finale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juan Cuadrado non sarà disponibile per l’eventuale quarto di finale di Champions League nel caso la Juventus riesca a sbarazzarsi del Porto. L’attuale effettivo dei bianconeri figurava difatti fra i diffidati ed è stato ammonito per le troppe proteste in seguito a un fallo commesso nei minuti iniziali del primo tempo supplementare: sanzione arbitrale che costerà, si spera per la Vecchia Signora, l’andata dei quarti di finale. In tal caso rientrerebbe Danilo al suo posto: il brasiliano stasera non è sceso in campo proprio per un’ammonizione ricevuta allo stadio Do Dragao. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juannon sarà disponibile perdidi Champions League nel caso lariesca a sbarazzarsi del. L’attuale effettivo dei bianconeri figurava difatti fra i diffidati ed è statoper le troppe proteste in seguito a un fallo commesso nei minuti iniziali del primo tempo supplementare: sanzione arbitrale che costerà, si spera per la Vecchia Signora, l’andata dei quarti di. In tal caso rientrerebbe Danilo al suo posto: il brasiliano stasera non è sceso in campo proprio per un’ammonizione ricevuta allo stadio Do Dragao. SportFace.

