Juventus, fine della corsa: fallimento Champions (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ultima fermata, si scende. Presto, troppo presto rispetto al progetto perché in nessuno scenario della Juventus, pure rinnovata, era preventivato di abbandonare la Champions League a inizio marzo all'altezza degli ottavi di finale. Con l'aggravante di averlo fatto contro un avversario sulla carta inferiore, esattamente come un anno fa con il Lione e prima ancora al cospetto dell'Ajax dei ragazzi terribili. Tre stagioni europee con Cristiano Ronaldo, tre delusioni. Fallimenti, anzi. Certamente quello di quest'anno, perché uscire con l'onesto porto di Conceiçao non era un'opzione prevedibile e accettabile e, invece, è accaduto. Fuori nonostante Federico Chiesa, il raggio di sole nel buio bianconero. Sua la doppietta che ha rimesso in carreggiata la Juventus quando tutto sembrava perduto. Fuori nonostante la reazione ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ultima fermata, si scende. Presto, troppo presto rispetto al progetto perché in nessuno scenario, pure rinnovata, era preventivato di abbandonare laLeague a inizio marzo all'altezza degli ottavi di finale. Con l'aggravante di averlo fatto contro un avversario sulla carta inferiore, esattamente come un anno fa con il Lione e prima ancora al cospetto dell'Ajax dei ragazzi terribili. Tre stagioni europee con Cristiano Ronaldo, tre delusioni. Fallimenti, anzi. Certamente quello di quest'anno, perché uscire con l'onesto porto di Conceiçao non era un'opzione prevedibile e accettabile e, invece, è accaduto. Fuori nonostante Federico Chiesa, il raggio di sole nel buio bianconero. Sua la doppietta che ha rimesso in carreggiata laquando tutto sembrava perduto. Fuori nonostante la reazione ...

