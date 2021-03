In crisi l’Appennino emiliano-romagnolo | “Si proceda con l’impianto Corno-Cutigliano”

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) BOLOGNA – La pandemia ha colpito duramente l’economia dell’Emilia-Romagna, impattando con più forza su alcuni settori e alcuni territori, in particolare la montagna. “La pandemia sta pesantemente mettendo in crisi il territorio dell’Appennino emiliano-romagnolo, che già subiva difficoltà e disagi, accentuando i problemi e le carenze ed esponendo questi territori al rischio di spopolamento“, avverte Confesercenti, che chiede di accelerare il progetto che prevede il collegamento tra gli impianti del Corno alle Scale e Cutigliano, in Toscana. “I settori del turismo, del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona rischiano di vedere persi migliaia di imprese e di posti di lavoro e questa dinamica avrà effetti ancor più pesanti sull’Appennino, dove già centinaia di imprese di questi settori stanno pensando seriamente di non riaprire più i battenti”, spiega l’associazione. Per cercare di limitare i danni, secondo Confesercenti, occorre dare prospettive concrete a chi abita su questi territori, con progetti in grado di generare posti di lavoro. “Consentendo, infatti, alle persone di abitare e lavorare sul territorio si garantisce automaticamente anche il presidio e la salvaguardia ambientale di un ecosistema fondamentale anche per le città e la pianura”, sostiene Confesercenti, convinta che il collegamento fra il Corno alle Scale e Cutigliano, in Toscana, aprirebbe prospettive di fruizione della montagna sia nel periodo invernale che estivo consentendo l’accesso anche alle persone più fragili.