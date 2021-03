Il videomessaggio di Mario Draghi letto da un esperto di comunicazione

Leggi su agi

(Di martedì 9 marzo 2021) AGI - “Ilsi può considerare come la rentrée comunicativa del presidente del Consiglio”, annota su 'La Stampa' Massimiliano Panarari, consulente dipolitica. Perché, “a distanza dalla première del discorso programmatico della fiducia alle Camere,ha ribadito i pilastri (e l'intonazione) della suaper come si era delineata nelle rare occasioni precedenti”, ovvero “il punto di partenza è la sobrietà (di modi, toni, espressioni) considerata come attributo naturale, insieme alla solennità, delle istituzioni – e resa visivamente in modo molto diretto dallo sfondo classico delle riprese, con l'arazzo e le bandiere (italiana e Ue)”. Specie se confrontata con la “pantagruelica, bulimica e, a tratti, ‘pirotecnica' ...