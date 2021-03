Giulia Salemi replica ad alcune recenti accuse sul suo conto

(Di martedì 9 marzo 2021) Ladiultimamente è stata spesso bersagliata. Di recente a Live Non è la d’Urso qualcuno l’ha definita ‘gatta morta con l’eye-liner’, con il fidanzato Pierpaolo Pretelli che l’ha giustamente difesa a spada tratta. Per tale ragione, proprio ieri nel corso della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’influencer ha L'articolo proviene da Novella 2000.

adorvmine : ammiriamo la bellezza di giulia salemi e prepariamoci ad un nuovo # cringe per commentare stasera l’intervista di h… - infoitcultura : Giulia Salemi, messaggio di dolore: “Eri una persona speciale” - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi e Giulia Salemi ai ferri corti, ecco cosa è successo nel backstage di Verissimo - Eva46066343 : Quando sei Cremonini in vacanza a Maratea e vedi che un certo Pedropablo e una certa Giulia Salemi avvicinarsi al t… - cecchinoalcuore : grazie a Giulia Salemi questa sera ho qualcosa da fare, grazie ama, sei certezza -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Tommaso Zorzi esono davvero ai ferri corti dopo il Grande Fratello Vip . La conferma è arrivata dall'esperto di gossip Santo Pirrotta che, ospite a Ogni Mattina su Tv8 , ha raccontato in esclusiva cosa ...... ovvero tifava affinché suo nipote avesse una storia con Elisabetta Gregoraci , non ha mai sopportato. Su Instagram gliene ha dette di tutti i colori: tra le sue varie insinuazioni ...Pare che il rapporto tra i due sia ufficialmente giunto al capolineaUn rapporto fatto di alti e bassi, quello tra Giulia Salemi e il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Più bassi che alti ...Pierpaolo Pretelli oggi è felice con Giulia Salemi, ma continua a sostenere che con Elisabetta Gregoraci non sia stato un amore platonico.