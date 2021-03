Gf Vip 5 | Rosalinda Cannavò lancia un segnale a Dayane Mello

Leggi su isaechia

(Di martedì 9 marzo 2021) L’amicizia speciale nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 trae la quarta classificata,, sembrava essersi incrinata talmente tanto da non avere speranza di un proseguo al di fuori del game-show. Se le due ex gieffine infatti, nei cinque mesi in cui sono state protagoniste del reality si sono avvicinate, allontanate, si sono scambiate effusioni e professate il loro bene reciproco, gli ultimi episodi hanno visto una scelta dimolto ambigua: la modella brasiliana aveva “sacrificato” l’amica mandandola al televoto, dal quale non uscì vincitrice. Nella prima intervista per Verissimo,aveva confessato di essere ancora molto delusa dall’atteggiamento avuto negli ultimi tempi della, mentre ...