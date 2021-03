Germania | Low ai titoli di coda | l’Europeo l’ultima passerella

Leggi su zon

(Di martedì 9 marzo 2021) Euro 2020 saràgrande competizione nella storia di Joachim Low alla guida della Nazionale tedesca: il Mondiale di Brasile 2014 la sua più grande vittoria Joachim Low lascerà la guida della Nazionale tedesca al termine dei prossimi campionati europei: un comunicato ufficiale da parte della Federazione lancia la bomba sul futuro della guida tecnica. Una decisione a sorpresa diffusa attraverso una semplice riga sui social: “Joachim Löw will step down as national team head coach after EURO2020“. Una decisione, che da quanto traspare, sembra voluta proprio dal ct Low: la scelta di lasciare un anno prima della scadenza del contratto, e dei Mondiali di Qatar 2022, ha sorpreso molti degli addetti ai lavori. Alla guida della Mannschaft dal 2006, il tecnico tedesco si è reso protagonista di uno dei cicli più longevi su una panchina nazionale: solo Oscar ...