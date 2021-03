Fukushima – A 10 anni dalla tragedia | anche l’Italia è a rischio tsunami

(Di mercoledì 10 marzo 2021) A spiegare comesia vulnerabile ai maremoti e impreparata ai terremoti è Alessandro Amato, sismologo dell’Ingv. Dopo lanucleare in Giappone, vediamo che cosa ci si può aspettare nella nostra penisola. Era il marzo 2011 quando avvenne il disastro nucleare diDaiichi, in Giappone, dove il terremoto e il conseguenteprovocarono

Advertising

ascochita : RT @Cr1st14nM3s14n0: Fantastico il video su Fukushima presentato da @CasolinoMarco. Incredibili anche le scemenze della stampa che ci sono… - GregPignataro : RT @Cr1st14nM3s14n0: Fantastico il video su Fukushima presentato da @CasolinoMarco. Incredibili anche le scemenze della stampa che ci sono… - Cr1st14nM3s14n0 : Fantastico il video su Fukushima presentato da @CasolinoMarco. Incredibili anche le scemenze della stampa che ci so… - Takkuz : La difficile ripresa di Fukushima a dieci anni dal disastro - Loris74411866 : RT @tg2rai: 10 anni fa il devastante #tsunami in Giappone. Quasi ventimila tra morti e dispersi. Il disastro della centrale nucleare di #Fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fukushima anni

A diecidal triplice disastro di- terremoto, tsunami e incidente alla centrale nucleare - siamo tornati su quelle coste. Dove, tra qualche mese, partirà la torcia olimpica: un segno ...A diecidal triplice disastro di" terremoto, tsunami e incidente alla centrale nucleare " siamo tornati su quelle coste. Dove, tra qualche mese, partirà la torcia olimpica: un segno ...A spiegare come l’Italia sia vulnerabile ai maremoti e impreparata ai terremoti è Alessandro Amato, sismologo dell’Ingv. Dopo la tragedia nucleare in Giappone, vediamo che cosa ci si può aspettare nel ...A spiegare come l'Italia sia vulnerabile ai maremoti e impreparata ai terremoti è Alessandro Amato, sismologo dell'Ingv. Dopo la tragedia nucleare in Giappone, vediamo che cosa ci si può aspettare nel ...