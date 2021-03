Fonderie Pisano a Buccino, ‘no’ di Cammarano: “Incoerente con il rilancio delle aree interne” (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La ricollocazione delle Fonderie Pisano dalla periferia di Salerno all’area industriale di Buccino è assolutamente Incoerente con il percorso di integrazione dell’intera area, in predicato di aderire alla Strategia Nazionale aree interne. Un progetto, quest’ultimo, che intende promuovere e sviluppare le risorse naturali e culturali di ciascun territorio, valorizzando le tradizioni locali e i sistemi produttivi agricoli, turistici e manifatturieri. In questa prospettiva l’insediamento di un’industria pesante è assolutamente incompatibile con una strategia tesa alla tutela ambientale e, dunque, al rilancio dell’intera area, tenuto conto che un impianto di questo genere non produrrà alcuno sviluppo del territorio”. Lo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La ricollocazionedalla periferia di Salerno all’area industriale diè assolutamentecon il percorso di integrazione dell’intera area, in predicato di aderire alla Strategia Nazionale. Un progetto, quest’ultimo, che intende promuovere e sviluppare le risorse naturali e culturali di ciascun territorio, valorizzando le tradizioni locali e i sistemi produttivi agricoli, turistici e manifatturieri. In questa prospettiva l’insediamento di un’industria pesante è assolutamente incompatibile con una strategia tesa alla tutela ambientale e, dunque, aldell’intera area, tenuto conto che un impianto di questo genere non produrrà alcuno sviluppo del territorio”. Lo ...

