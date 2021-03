Djokovic numero uno per 311 settimane: è il primo nella storia (Di martedì 9 marzo 2021) Novak Djokovic è diventato, con 311 settimane in vetta alla classifica Atp, il più forte "numero uno" della storia del tennis. Ha superato il precedente record di Roger Federer fermo a 310 settimane: ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Novakè diventato, con 311in vetta alla classifica Atp, il più forte "uno" delladel tennis. Ha superato il precedente record di Roger Federer fermo a 310: ...

