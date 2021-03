Covid: Ue, fiducia in piano vaccini, non prevista inclusione Sputnik (Di martedì 9 marzo 2021) Bruxelles, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "In questa fase non sono in corso colloqui per integrare il vaccino Sputnik nella strategia vaccinale dell'Ue. Siamo fiduciosi che le nostre forniture consentiranno all'Ue di raggiungere l'obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione europea entro l'estate. Tuttavia, la strategia è una strategia congiunta tra la Commissione e gli Stati membri, pertanto la Commissione e gli Stati membri possono sempre decidere insieme di modificare il portafoglio dei vaccini". Così un portavoce della Commissione commenta, in linea generale, l'annuncio della produzione in Italia del vaccino russo Sputnik , che la Adienne Biotech and Pharma di Caponago, nella bassa Brianza (con casa madre a Lugano) dovrebbe produrre quest'anno, con un obiettivo limitato a 10 mln di dosi entro fine 2021, sufficienti a vaccinare 5 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Bruxelles, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "In questa fase non sono in corso colloqui per integrare il vaccinonella strategia vaccinale dell'Ue. Siamo fiduciosi che le nostre forniture consentiranno all'Ue di raggiungere l'obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione europea entro l'estate. Tuttavia, la strategia è una strategia congiunta tra la Commissione e gli Stati membri, pertanto la Commissione e gli Stati membri possono sempre decidere insieme di modificare il portafoglio dei". Così un portavoce della Commissione commenta, in linea generale, l'annuncio della produzione in Italia del vaccino russo, che la Adienne Biotech and Pharma di Caponago, nella bassa Brianza (con casa madre a Lugano) dovrebbe produrre quest'anno, con un obiettivo limitato a 10 mln di dosi entro fine 2021, sufficienti a vaccinare 5 ...

