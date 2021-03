Cistiti ripetute | un vaccino potrebbe combatterle

Leggi su dilei

(Di martedì 9 marzo 2021) Per molte donne le infezioni delle vie urinarie sono un nemico che si ripresenta ciclicamente, con i classici disturbi come bruciori, sensazione continua di dover urinare, a volte addirittura dolori. Molto spesso a causarle sono germi della famiglia dell’Escherichia coli, che tendono a concentrarsi nella vescica e che possono essere difficili da sconfiggere completamente con le terapie antibiotiche. Per fronteggiare il nemico, in futuro, sipuntare anche su una sorta dispecifico, capace di eliminare anche i batteri più pervicaci, che aderiscono alla parete della vescica e continuano a replicarsi. A farlo sperare è uno studio, per ora solo sui topi, pubblicata sulla prestigiosa rivista PNAS (Proceedings of National Academy of Sciences), l’Accademia Nazionale delle Scienze degli USA. Una ricerca di frontiera La ricerca, coordinata dagli ...