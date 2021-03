Calciomercato Juventus, Gosens per la fascia: Paratici sfida l’Inter (Di martedì 9 marzo 2021) L’Atalanta continua a mettere in vetrina i suoi gioielli in queste ultime stagioni, da rivendere poi nelle sessioni estive di Calciomercato come bottega a caro prezzo. L’ultimo di questi, in vista della prossima estate, potrebbe essere Robin Gosens. L’esterno tedesco classe 1994, dotato di buona struttura fisica e grande velocità, anche in questa stagione si sta rendendo protagonista di un ottimo campionato, con il record di reti già raggiunto, con 9 segnature stagionali, e 4 assist messi a segno (il suo record è invece di 8). Calciomercato Juventus, addio Bonucci: nuova occasione parigina Calciomercato Juventus, ritorno di Pogba: Raiola regista di uno scambio clamoroso Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ha scelto: affare da 50 milioni di ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 marzo 2021) L’Atalanta continua a mettere in vetrina i suoi gioielli in queste ultime stagioni, da rivendere poi nelle sessioni estive dicome bottega a caro prezzo. L’ultimo di questi, in vista della prossima estate, potrebbe essere Robin. L’esterno tedesco classe 1994, dotato di buona struttura fisica e grande velocità, anche in questa stagione si sta rendendo protagonista di un ottimo campionato, con il record di reti già raggiunto, con 9 segnature stagionali, e 4 assist messi a segno (il suo record è invece di 8)., addio Bonucci: nuova occasione parigina, ritorno di Pogba: Raiola regista di uno scambio clamoroso, Cristiano Ronaldo ha scelto: affare da 50 milioni di ...

