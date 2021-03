Brutto risveglio per il maltempo ad Ardea: la situazione tra allagamenti, crolli e disagi (Di martedì 9 marzo 2021) Un risveglio che non è proprio dei migliori quello di oggi per i cittadini di Ardea. A causa delle intense piogge di stanotte, infatti, le strade e le strutture della città hanno subito diversi danni. maltempo ad Ardea: allagamenti e crolli A partire da via Laurentina, sommersa da circa mezzo metro d’acqua, che ha causato non pochi problemi ai pendolari. Stessa situazione anche su via Pratica di Mare. Proseguendo poi per via Rieti, dove nella serata di ieri i residenti sono rimasti per diverse ore senza corrente. Sempre su via Rieti il campo di calcio ha subito pesanti danni. Il terreno intorno al campetto, saturo d’acqua, è franato facendo crollare gran parte del muro e della recinzione esterna. Fortunatamente al momento del crollo non erano presenti persone ne’ auto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) Unche non è proprio dei migliori quello di oggi per i cittadini di. A causa delle intense piogge di stanotte, infatti, le strade e le strutture della città hanno subito diversi danni.adA partire da via Laurentina, sommersa da circa mezzo metro d’acqua, che ha causato non pochi problemi ai pendolari. Stessaanche su via Pratica di Mare. Proseguendo poi per via Rieti, dove nella serata di ieri i residenti sono rimasti per diverse ore senza corrente. Sempre su via Rieti il campo di calcio ha subito pesanti danni. Il terreno intorno al campetto, saturo d’acqua, è franato facendo crollare gran parte del muro e della recinzione esterna. Fortunatamente al momento del crollo non erano presenti persone ne’ auto ...

