ATP Santiago del Cile 2021 | Frances Tiafoe soffre ma piega Nicolas Jarry Out Cecchinato e Caruso

(Di martedì 9 marzo 2021) La prima giornata dell’ATP dinon porta bene ai colori italiani. Sia Marcoche Salvatoreabbandonano la terra rossana dopo il primo turno, lasciando il solo Gianluca Mager come unico rappresentante del tennis azzurro. Il siciliano aveva cominciato con il piede giusto contro Facundo Bagnis, ma dal secondo set in poi perde progressivamente confidenza con i suoi colpi, facendosi recuperare dal terraiolo argentino e arrendendosi al terzo. Il siciliano, accreditato della sesta testa di serie in tabellone, si ritrova sempre ad inseguire Pablo Carbellas Baena senza mai riuscire a mettere la freccia e arrendendosi sul 6-4 7-6. Assieme a, l’altra testa di serie impegnata nella prima giornata è stato. ...

DeportesOlimpi : ATP Santiago 1ra ronda: Daniel Galan a @daniel_altmaier (7-6 (7-2) 3-6 7-5), @Robertocarba93 a Salvatore Caruso (6-… - SportStorie : Attenzione intanto, che a #Santiago del Cile il numero 746 del ranking Nicolas Jarry sta portando al terzo set il… - TiebreaktennisI : ATP Santiago: eliminati al primo turno Caruso e Cecchinato - informe_tenis : RT @saqueyvolea: ATP de Santiago R1: @facubagnis ???? a Marco Cechinatto ???? 6-7 (4) 6-2 6-3 - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #AtpSantiago, esce di scena anche #Caruso: #CarballesBaena passa in due set -

del Cile in campo Cecchinato, Caruso e Mager Nella serata di sabato 6 marzo è stato sorteggiato anche il tabellone dell'didel Cile che si gioca sulla terra battuta all'aperto ...La prossima settimana lo vedremo in campo nel torneo250 didel Cile. Sarà l'ultimo torneo del tour sudamericano.La prima giornata dell'ATP di Santiago 2021 non porta bene ai colori italiani. Sia Marco Cecchinato che Salvatore Caruso abbandonano la terra rossa cilena dopo il primo turno, lasciando il solo Gianlu ...Il francese ha servito per il match sul 5-4 del terzo set e si è fatto prendere dalla tensione. Jannik molto falloso con il dritto, la porta a casa in qualche modo ...