Atp Santiago 2021 | programma e orari di mercoledì 10 marzo

Il, glie l'ordine di gioco di10, per quanto riguarda l'Atp 250 di. Il campo centrale del torneo cileno sarà il palcoscenico dell'esordio di Benoit Paire, seconda forza del seeding, che sfiderà un qualificato. Impegnati anche Delbonis, Tiafoe e Djere. Eliminati tutti e tre gli italiani ai nastri di partenza del torneo. Di seguito lazione completa delle sfide valide per il secondo turno dell'evento sudamericano. CENTRAL dalle ore 15.00 italiane – P. Sousa vs (4) Djere a seguire – (5) Tiafoe vs Bagnis a seguire – (8) Delbonis vs (SE) Cerundolo o Martin a seguire – (Q) Rune o (Q) Baez vs (2) Paire