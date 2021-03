Alla Juve non riesce l'impresa: 3-2 con il Porto, ?è fuori dalla Coppa (Di martedì 9 marzo 2021) La Juventus fuori dAlla Champions. All'Allianz Stadium i bianconeri vincono 3-2 ma sono eliminati in virtù della sconfitta per 2-1 all'andata. Dopo il vantaggio di Sergio Oliveira al... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 marzo 2021) LantusChampions. All'Allianz Stadium i bianconeri vincono 3-2 ma sono eliminati in virtù della sconfitta per 2-1 all'andata. Dopo il vantaggio di Sergio Oliveira al...

