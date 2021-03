Xbox Series X/S e Xbox One riceveranno presto Microsoft Edge Chromium in grado di riprodurre Google Stadia (Di lunedì 8 marzo 2021) Xbox Series X/S e Xbox One riceveranno presto il nuovo browser Microsoft Edge Chromium in grado di riprodurre Google Stadia. Come riportato da The Verge, i tester nel gruppo Alpha di Xbox possono ora accedere a questa nuova versione di Edge e, sebbene non abbia ancora il supporto completo per mouse e tastiera con la presenza di alcuni bug, sembra molto meglio della soluzione attuale. Un vantaggio di un browser Chromium su Xbox è che consente di funzionare con servizi di streaming basati su browser come Google Stadia e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 marzo 2021)X/S eOneil nuovo browserindi. Come riportato da The Verge, i tester nel gruppo Alpha dipossono ora accedere a questa nuova versione die, sebbene non abbia ancora il supporto completo per mouse e tastiera con la presenza di alcuni bug, sembra molto meglio della soluzione attuale. Un vantaggio di un browsersuè che consente di funzionare con servizi di streaming basati su browser comee ...

