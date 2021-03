Traffico Roma del 08-03-2021 ore 20 | 00

(Di lunedì 8 marzo 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento con L’informazione sulla viabilità eche è sensibilmente calato d’intensità sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare se si escludono rallentamenti in carreggiata esterna tra il bivio con laFiumicino e l’uscita Ostia Acilia sulla tangenziale incolonnamenti verso San Giovanni tra l’uscita stazione Tiburtina il bivio con laL’Aquila su quest’ultima Ci sono code in uscita dal centro tra la tangenziale Portonaccio sulla Casilina coda perintenso tra la Borghesiana e finocchio così Ci sono code tra Tomba di Nerone la Giustiniana sulla via Cassia perintenso rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra via ...

LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento con L'informazione sulla viabilità eche è sensibilmente calato d'intensità sulla rete viaria cittadina ...Incidente sulla Pontina questa mattina al km 38,770 in direzione Roma e traffico paralizzato. Il conducente di un mezzo pesante di grandi dimensioni, per cause in fase di accertamento, ha perso il ...