Traffico Roma del 08-03-2021 ore 12:30 (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane aggiornamento sul trasporto pubblico ripreso il servizio della metro C M ha in servizio concorsi e non al momento ritardi la metro B per quanto riguarda le ferrovie urbane possibili riduzioni di corse mentre diverse corse degli autobus potrebbero essere cancellate nella trasporto ferroviario ricordiamo la seconda fascia di garanzia dalle 18 alle 21 dove avremo i servizi essenziali diverse le manifestazioni in questa giornata del 8 marzo e al momento a causa di una manifestazione inviare è limitato il percorso del tram 8 diretto a Piazza Venezia e inoltre deviate le linee h e 63 intanto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane aggiornamento sul trasporto pubblico ripreso il servizio della metro C M ha in servizio concorsi e non al momento ritardi la metro B per quanto riguarda le ferrovie urbane possibili riduzioni di corse mentre diverse corse degli autobus potrebbero essere cancellate nella trasporto ferroviario ricordiamo la seconda fascia di garanzia dalle 18 alle 21 dove avremo i servizi essenziali diverse le manifestazioni in questa giornata del 8 marzo e al momento a causa di una manifestazione inviare è limitato il percorso del tram 8 diretto a Piazza Venezia e inoltre deviate le linee h e 63 intanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08 - 03 - 2021 ore 11:30 ...Buongiorno da Simone Cerchiara chiusa da questa mattina la Pontina a causa di un incidente si tratta di un incidente con mezzi pesanti coinvolti tra Ardea e Pomezia verso Roma bloccato il traffico ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 03 - 2021 ore 11:30 ...DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA DEI RUTULI E IL BIVIO CON VIA LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, ...

Traffico Roma del 08-03-2021 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Report Legambiente: rifiuti radioattivi sono problema collettivo Roma, 8 mar. (askanews) - Legambiente torna a denunciare il problema dell'illegalità nella gestione dei rifiuti radioattivi in Italia. Dal 2015 al 2019, il lavoro svolto dall'Arma dei carabinieri, att ...

Piazza Venezia occupata da 150 furgoni: gli ambulanti bloccano il centro di Roma Circa 150 furgoni hanno occupato la rotonda impegnando almeno 20 pattuglie di Polizia Locale, per regolare la viabilità. 'La sindaca non ci vuole in strada, dove l'ambulante lavora da sempre pagando l ...

