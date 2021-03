Traffico Roma del 08-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) Luceverdedalla redazione Buongiorno al microfono Simone Cerchiara disagi Questa mattina sulla carreggiata interna del raccordo anulare due incidenti stanno provocando ripercussioni nel tratto Prenestina Ardeatina il primo incidente tra la e L’Argentina il secondo all’altezza della Casilina ripercussioni per ilcon incolonnamento ti sulla carreggiata esterna del raccordo incidente tra la TV e la Nomentana e rallentamenti e code avvenuti altri incidenti in questo caso possibili disagi in piazza Gondar sul viale Aventino all’altezza di via del Circo Massimo e sulla Viale Togliatti nei pressi del Bivio con la via Collatina poi sulla via Prenestina a causa di un incidente avvenuto sul percorso dei tram le linee 5 14 e 19 sono i percorsi sostituite da bus tra Porta Maggiore e Piazza Cavallini sulla via Salaria abbiamo invece coda per ...