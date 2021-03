Tg Sanità | edizione dell’8 marzo 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sono passate in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, mentre la Campania è andata in zona rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, la scorsa settimana ha firmato le nuove ordinanze andate in vigore a partire da lunedì 8 marzo. Le variazioni arrivano a fronte di numeri che sono in generale peggioramento: il nuovo bollettino registra un indice Rt nazionale salito a 1,06, oltre il livello di 1 dopo 7 settimane. La Lombardia è rimasta in fascia arancione scuro e il Piemonte in arancione rinforzato. Sono rimaste gialle Lazio e Liguria. Intanto è sulla scuola che si concentrano le novità principali del dpcm, il primo, firmato dal premier Mario Draghi. Il provvedimento, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, dispone che le scuole di ogni ordine e grado restino chiuse nelle zone rosse, perché “la variante inglese ha una capacità di penetrazione nelle fasce generazionali più giovani”. A sottolinearlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. VACCINO, MISE: “AZIENDE PRONTE A PRODURRE PRINCIPIO ATTIVO ENTRO AUTUNNO”