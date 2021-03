Strage del Bataclan | ecco chi sono i tre fratelli Touami | algerini falsari per conto dell’Isis

(Di lunedì 8 marzo 2021) Athmane, alias Tomi Mahraz, l’algerino 36enne raggiunto ieri in carcere a Bari, dove si trovava detenuto, da un nuovo mandato d’arresto con l’accusa di essere un anello fondamentale della catena di supporto logistico del commando di 10 terroristi islamici che il 13 novembre 2015 colpì, con 6 attacchi sanguinari, Parigi e Saint Denis – in particolare, la sala di concertie lo Stade de France facendo complessivamente 130 morti, rappresentava, assieme ai suoi due, Medhi e Lyes, la cellula diche aveva alimentato di documenti d’identità contraffatti il gruppo di killerconsentendo loro di arrivare agli obiettivi senza essere scoperti. Nella borsa di Athmaneche, è stato accertato, si è indottrinato nella moschea di ...

Advertising

repubblica : Isis, fermato a Bari 36enne algerino: partecipò alla strage del Bataclan: L'uomo, secondo quanto accertato dagli in… - fattoquotidiano : Terrorismo, fermato a Bari un 36enne algerino: “Prese parte alla strage del Bataclan” - MediasetTgcom24 : Terrorismo, fermato algerino a Bari: partecipò alla strage del Bataclan #Bataclan - infoitinterno : Arrestato algerino appartenente all'Isis: 'Ha collaborato alla strage del Bataclan' - infoitinterno : Terrorismo, fermato a Bari un algerino: 'Legami con l'Isis, un ruolo nella strage del Bataclan' -

Ultime Notizie dalla rete : Strage del

Arrestato il falsarioBataclan. Si nascondeva a Bari,è un membro dell'Isis Clamorosa svolta nelle indagini sullateatro Bataclan a Pariginovembre 2015, costata la vita a 90 persone, ad opera dell'Isis. La polizia a distanza di più di cinque anni è riuscita a rintracciare il falsario, colui che ...... il mese di febbraio 2021 si è attestato vicino alla mediaperiodo 1991 - 2020 (0.26°C più caldo... Read More News Bari: arrestato algerino coinvolto inIsis al Bataclan 8 Marzo 2021 La ...L'algerino secondo gli investigatori del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno avrebbe garantito la disponibilità di documenti contraffatti nelle tragedie avvenute a Parig ...Secondo la Dda di Bari il ruolo dei fratelli Touami era proprio quello di «esperti in grado di fornire un supporto logistico, luoghi di appoggio, mettendo a disposizione merce di provenienza delittuos ...