Sondaggi, anche con Conte "capo politico" il M5S non vola: i numeri dei partiti (Di lunedì 8 marzo 2021) Tra i Sondaggi politici di oggi merita attenzione quello realizzato da Index Research per la trasmissione di La7 Piazza Pulita. La rilevazione prende in considerazione uno scenario in cui Giuseppe Conte è già stato investito del ruolo di "capo politico", per guidare la transizione del Movimento da forza anti-sistema a soggetto politico dell'area riformista. Ma a differenza di quando visto da altri Sondaggi, per Index Research nonostante la presenza di Conte il M5S non sfonderebbe. (segue dopo la foto) Sondaggi politici oggi, percentuali dei partiti all'8 marzo 2021 con Conte leader M5S Ecco le percentuali dei partiti rilevate all'8 marzo 2021 dal Sondaggio di Index Research: Lega ...

