"Sogniamo una Turchia democratica con un'università libera. L'Europa guardi cosa ci sta facendo Erdogan" (Di lunedì 8 marzo 2021) "Il sogno dei giovani turchi oggi è quello di poter vivere in un paese democratico. Non c'è libertà accademica, non c'è istruzione e siamo costretti a lasciare la Turchia, cercando la libertà altrove. Si continuano ad aprire università a caso, ma non rappresentano un'istruzione libera. Quella manca, specie in ambito scientifico. Sogniamo la libertà. Sogniamo un futuro migliore". Cihat Parilti ha 28 anni, è laureato in sociologia all'università di Istanbul e per mestiere fa l'attore. Dalla sua casa nel quartiere di ?i?li ci contatta con una videochiamata per raccontarci cosa succede e perché dal 2 febbraio un ordine restrittivo gli impedisce di uscire dal suo comune. Cihat è uno dei tanti manifestanti che sono stati fermati e arrestati dalla polizia turca a partire dall'inizio del 2021. Lui, come molti ...

