(Di lunedì 8 marzo 2021) “Veniamo qui con desiderio ed entusiasmo, e per provarci conle nostre. Le aspettative sono alte“. Queste le parole di Julen, allenatore del, chiamato a compiere l’impresa a, dovendo ribaltare il 2-3 subito all’andata degli ottavi di Champions. “Visto il calendario delle partite, tutto procede velocemente – sottolinea il tecnico – Ciò che conta è come affronti ogni sfida. Questa è una grande ma entusiasmante sfida. Stiamo giocandoil, una grande squadra e con ottimi giocatori. Tra questi Haaland, che è un giocatore di livello mondiale”. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Siviglia Lopetegui: “Contro il Dortmund ci proveremo con tutte le forze” - #Siviglia #Lopetegui: #“Contro - sportface2016 : #Siviglia, #Lopetegui: 'Le aspettative sono alte. Veniamo qui con desiderio ed entusiasmo' - mirko_masella : RT @sportli26181512: Lopetegui cerca l’impresa a Dortmund: Siviglia, ti ricordi Cigarini?: Lopetegui cerca l’impresa a Dortmund: Siviglia,… - sportli26181512 : Lopetegui cerca l’impresa a Dortmund: Siviglia, ti ricordi Cigarini?: Lopetegui cerca l’impresa a Dortmund: Sivigli… - PaoloLaudani : Altra sconfitta per il @SevillaFC , altri problemi per #Lopetegui -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Lopetegui

In questo caso Mahmoud Dahout, visto che Axel Witsel è ancora ai box e Emre Can giocherebbe appunto nel reparto arretrato; per quanto riguarda il, Julendovrebbe puntare sulla ...Julen, allenatore: " Perdere in casa contro il Dortmund non è mai positivo, ma c'è una partita ancora da giocare e vogliamo provarci. Andremo in Germania con ambizione e speranza".Il 9 marzo 2021 sia il match della Juventus che Borussia Dortmund - Siviglia saranno visibili solo su Sky Sport; la Copa Libertadores su DAZN ...L'incubo Erling Haaland tormenta i sonni del Siviglia. La squadra andalusa che domani a Dortmund, nel ritorno degli ottavi di Champions, tenterà l'impresa di rimontare il 2-3 subito ...