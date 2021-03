Serie B Chievo - Vicenza 1 - 2: decidono Lanzafame e Rigoni (Di lunedì 8 marzo 2021) VERONA - Vittoria esterna del Vicenza che passa al Bentegodi con il punteggio di 2 - 1 sul Chievo . I biancorossi vanno sul doppio vantaggio nella prima frazione di gioco, con le reti di Lanzafame e ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021) VERONA - Vittoria esterna delche passa al Bentegodi con il punteggio di 2 - 1 sul. I biancorossi vanno sul doppio vantaggio nella prima frazione di gioco, con le reti die ...

Advertising

sportli26181512 : Chievo-Vicenza 1-2: Preziosa vittoria per il Vicenza. Nel match valido per la ventisettesima giornata della Serie B… - sportli26181512 : Lanzafame-Rigoni, il Vicenza stoppa il Chievo: Lanzafame-Rigoni, il Vicenza stoppa il Chievo Successo vitale nel de… - FootballtipsNG : Serie B, Chievo vs Vicenza, RESULT: 1 - 2 - Ghanabettips : Serie B, Chievo vs Vicenza, RESULT: 1 - 2 - jackpotKE : Serie B, Chievo vs Vicenza, RESULT: 1 - 2 -