Senato accademico Isfoa | don Paolo Cartolari Ufficiale Ordine Santi Maurizio e Lazzaro

Stefano Masullo, magnifico rettore Isfoa, intende esprimere le proprie congratulazioni, unitamente ai componenti del Senato accademico, a don Paolo Cartolari. Recente è infatti la nomina a Ufficiale dell' Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. L'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ('Ordine Mauriziano') è un ordine cavalleresco di Casa Savoia. Esso nacque dalla fusione dell'Ordine cavalleresco e religioso di San Maurizio e dell'ordine per l'assistenza ai lebbrosi di San Lazzaro. Il magistero dell'Ordine fu istituito nel 1572. Don Paolo Cartolari è vice presidente del Senato accademico di Isfoa, Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. Stefano Masullo è magnifico retore ...

