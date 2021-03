Roma, protesta degli ambulanti a Piazza Venezia (Di lunedì 8 marzo 2021) La protesta degli ambulanti in Piazza Venezia è partita alle 7 di questa mattina. Sono 150 i furgoni che hanno bloccato questa zona centrale di Roma per attirare l’attenzione sulle proprie motivazioni. Gli ambulanti stanno protestando per via della decisione della sindaca della Capitale di non prorogare le licenze. Virginia Raggi ha infatti deciso di rimettere al bando le licenze per il commercio sul suolo pubblico. Per regolare la viabilità della zona sono impegnate sul posto almeno 20 pattuglie di Polizia Locale. protesta degli ambulanti: i motivi La protesta degli ambulanti di questa mattina è l’ultima di molte altre che la stessa categoria di ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Lainè partita alle 7 di questa mattina. Sono 150 i furgoni che hanno bloccato questa zona centrale diper attirare l’attenzione sulle proprie motivazioni. Glistannondo per via della decisione della sindaca della Capitale di non prorogare le licenze. Virginia Raggi ha infatti deciso di rimettere al bando le licenze per il commercio sul suolo pubblico. Per regolare la viabilità della zona sono impegnate sul posto almeno 20 pattuglie di Polizia Locale.: i motivi Ladi questa mattina è l’ultima di molte altre che la stessa categoria di ...

Advertising

Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Roma, protesta ambulanti:150 furgoni a piazza Venezia e traffico in tilt #Roma - infoitinterno : Roma, protesta ambulanti: da oggi lo sciopero delle bancarelle. VIDEO - GianniVezzani1 : Caos licenze, gli ambulanti di Roma invadono piazza Venezia contro la Raggi: 'La sindaca deve ascoltarci' - LadymiaMicky : Vergognoso che la #Raggi giochi con le famiglie in momento così particolare e difficile #Roma ????? #myfollower… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Roma, protesta ambulanti:150 furgoni a piazza Venezia e traffico in tilt #Roma -