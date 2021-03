Raz Degan “l’immortale”, chi è la sua nuova fidanzata. Con tanto di giallo (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la vittoria de L’isola dei famosi 12, Raz Degan ha deciso coscientemente di abbandonare per intero le varie presenze che avrebbe potuto, e forse dovuto, fare nei vari palinsesti della tv italiana. La motivazione è stata la totale volontà di curare i propri interessi, che ad oggi si sintetizzano nella passione per l’avventura e per la ricerca della pace con se stessi. Nel corso del reality show che l’ha visto trionfare, Raz Degan ha avuto modo di rincontrare la sua meravigliosa ex fiamma, la showgirl Paola Barale. Dalle riprese avvenute sul luogo era impossibile non notare come tra i due ci fosse ancora un notevole feeling, tanto che i più curiosi e affezionati hanno anche sperato in una nuova nascita di sentimenti. Raz Degan, chi è la fidanzata Stuart Speranze ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la vittoria de L’isola dei famosi 12, Razha deciso coscientemente di abbandonare per intero le varie presenze che avrebbe potuto, e forse dovuto, fare nei vari palinsesti della tv italiana. La motivazione è stata la totale volontà di curare i propri interessi, che ad oggi si sintetizzano nella passione per l’avventura e per la ricerca della pace con se stessi. Nel corso del reality show che l’ha visto trionfare, Razha avuto modo di rincontrare la sua meravigliosa ex fiamma, la showgirl Paola Barale. Dalle riprese avvenute sul luogo era impossibile non notare come tra i due ci fosse ancora un notevole feeling,che i più curiosi e affezionati hanno anche sperato in unanascita di sentimenti. Raz, chi è laStuart Speranze ...

