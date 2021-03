Proteggere il dialogo interreligioso. Conversazione con Del Re sul viaggio di Francesco (Di lunedì 8 marzo 2021) Il dialogo inter-religioso che è stato alla base del viaggio di Papa Francesco in Iraq è un elemento cruciale non solo per il paese, ma anche per la regione. Basta pensare ad altre situazioni come il Libano, o più in generale alle criticità inter e intra religiose dietro le divisione in Medio Oriente, per comprendere la necessità di dialogo. Quanto, come e perché questo può essere un vettore di stabilizzazione in un’area ancora critica? “Fratelli Tutti” — risponde l’onorevole Emanuele Del Re, già viceministra degli Esteri ed esperta d’Iraq — è la sintesi straordinaria che Papa Francesco ha elaborato e che riflette tutto il senso del lavoro delle comunità religiose per la convivenza e la pace. Il dialogo interreligioso è diventato una necessità socio-politica in molti ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilinter-religioso che è stato alla base deldi Papain Iraq è un elemento cruciale non solo per il paese, ma anche per la regione. Basta pensare ad altre situazioni come il Libano, o più in generale alle criticità inter e intra religiose dietro le divisione in Medio Oriente, per comprendere la necessità di. Quanto, come e perché questo può essere un vettore di stabilizzazione in un’area ancora critica? “Fratelli Tutti” — risponde l’onorevole Emanuele Del Re, già viceministra degli Esteri ed esperta d’Iraq — è la sintesi straordinaria che Papaha elaborato e che riflette tutto il senso del lavoro delle comunità religiose per la convivenza e la pace. Ilè diventato una necessità socio-politica in molti ...

