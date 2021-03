Parigi-Nizza 2021 | risultati e ordine d’arrivo seconda tappa | Cees Bol si impone avanti a Pedersen e Matthews Nizzolo ventiduesimo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Va all’olandeseBol ladella. Il velocista del Team DSM sinella frazione da Oinville-sur-Montcient a Amilly di 188 chilometri regolando allo sprint Mads(Trek-Segafredo) e Michael(Team BikeExchange). Ancora una volta un ultimo chilometro assai convulso: entrati nei mille metri conclusivi una caduta nelle zone più avanzate del gruppo frena parecchi ciclisti che stavano risalendo posizioni nel plotone; tra di loro anche Giacomo(Qhubeka Assos), che non è riuscito a partecipare alla volata finale arrivando soloal traguardo, migliore degli italiani. Grazie al terzo posto di giornata,veste ora la ...

, la seconda volata è per l'olandese su Pedersen e Matthews che prende la maglia gialla. Ventagli e cadute prima dell'epilogo veloce, domani cronometro Cees che si pronuncia Kees, Bol