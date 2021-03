Manuela Brunner è la camionista dell’anno | a lei il Sabo Rosa

(Di lunedì 8 marzo 2021) BOLOGNA – Si chiama Manuela Brunner, vive a Kurtatsch in provincia di Bolzano e trasporta merci tra l’Italia e la Germania, la vincitrice della dodicesima edizione del Sabo Rosa, riconoscimento dedicato, nella ricorrenza dell’Otto Marzo, alle donne che lavorano nella filiera del trasporto di merci o persone: dalla guida alla logistica, passando per le officine e i ricambisti.

"Già da bambina giocavo con i tir e gli escavatori". Il premio, organizzato dal Roberto Nuti Group di Castel Guelfo, per la Festa della donna ...