L’8 marzo è la Festa dell’Ipocrisia (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Papa, nella sua omelia, dice parole che accudiscono e coccolano tutti noi, ma se c'è una società maschilista questa è proprio la Città del Vaticano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Papa, nella sua omelia, dice parole che accudiscono e coccolano tutti noi, ma se c'è una società maschilista questa è proprio la Città del Vaticano su Notizie.it.

Advertising

RaiRadio2 : I diritti delle donne sono diritti di tutti noi. Chi ritwitta festeggia l’8 marzo. Ascolta su #RaiRadio2… - lauraboldrini : L' #8Marzo dedicato alle donne polacche in lotta per diritti che sono anche nostri. Lunedì in tutta Europa protes… - Tg3web : Due anni fa, Fortuna Bellisario veniva uccisa dall'ex marito che è già tornato a scontare la pena a casa. Alla vigi… - justlifeonmars : RT @enjolrasimp: nuova regola per ogni “auguri!” l’8 marzo a persone trans/enby afab dovete farci un bonifico da 500+ <3 - FocusonafricaIt : L’8 marzo non è una festa. È l’#nternationalWomenDay che ricorda come le donne vengano ancora discriminate, picchia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’8 marzo Avvocato “specialista”: le istruzioni del CNF Altalex