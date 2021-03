Incidente sulla via Pontina: coinvolto un tir, traffico in tilt (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Traffico in tilt sulla via Pontina in direzione Roma, tra Aprilia e via Ardeatina, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Un tir, per causa da accertare, ha perso il controllo ed è finito contro la muraglia di destra. Al momento non si hanno notizie di feriti. Il mezzo pesante è rimasto in mezzo alla carreggiata. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Traffico in tilt sulla via Pontina in direzione Roma, tra Aprilia e via Ardeatina, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Un tir, per causa da accertare, ha perso il controllo ed è finito contro la muraglia di destra. Al momento non si hanno notizie di feriti. Il mezzo pesante è rimasto in mezzo alla carreggiata.

