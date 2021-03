Golf | Arnold Palmer Invitational

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sul PGA Tour si è giocato l’, dove ha preso parte solo un italiano, Molinari, che ha purtroppo mancato il taglio.Sul PGA Tour si è giocato sul percorso del Bay Hill Club & Lodge l’ad Orlando in Florida. Ha avuto la meglio lo statunitense Bryson DeChambeau (-11) che ha superato di un solo colpo l’inglese Lee Westwood (-10). In terza posizione si è classificato il canadese Corey Conners (-8) mentre in quarta si sono classificati gli statunitensi Richy Werenski, Andrew Putnam e Jordan Spieth (-6). Purtroppo ha mancato il taglio di ben sei colpi l’unico italiano in campo Francesco Molinari (+8) che ha vinto questo torneo due anni fa. Andrea ...