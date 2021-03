Faouzi Ghoulam, operato nel primo pomeriggio: ha reagito con filosofia (Di lunedì 8 marzo 2021) Faouzi Ghoulam operato nel primo pomeriggio intorno alle 14.30, l'algerino anche se triste ha preso la cosa con filosofia vuole ritornare presto. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 8 marzo 2021)nelintorno alle 14.30, l'algerino anche se triste ha preso la cosa convuole ritornare presto. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Napoli, Faouzi #Ghoulam è stato operato oggi: lo stato d'animo dell'azzurro. Spaesamento e voglia di rientro… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Sky – Ghoulam operato nel primo pomeriggio: Sky – Ghoulam operato… - OptiMagazine : Non poteva andare peggio per Faouzi #Ghoulam: rottura del legamento #crociato del ginocchio sinistro #Napoli… - Antonio___1926 : Purtroppo è stato confermato ciò che si temeva,rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del gin… - quelgiornoapasa : Purtroppo confermato il nuovo brutto infortunio per Faouzi #Ghoulam ?? #SSCNapoli #Napoli -