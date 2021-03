Exor investe in Louboutin: 541 milioni per il 24 per cento (Di lunedì 8 marzo 2021) Lusso, Exor investe 541 milioni di euro per il 24 per cento delle azioni di Louboutin, il marchio iconico delle scarpe con la suola rossa. Exor entra in Louboutin assicurandosi il 24% delle azioni della nota società che si occupa della produzione di scarpe. Scarpe iconiche, riconoscibili per il colore rosso della suola. Scarpe di successo. Exor investe in Louboutin Exor, holding della famiglia Agnelli, ha comunicato un piano di collaborazione che porterà la stessa Exor a prendere il controllo del 24% delle azioni in Christian Louboutin. Per quanto riguarda i costi dell’operazione, Exor dovrebbe pagare una cifra vicina ai 541 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Lusso,541di euro per il 24 perdelle azioni di, il marchio iconico delle scarpe con la suola rossa.entra inassicurandosi il 24% delle azioni della nota società che si occupa della produzione di scarpe. Scarpe iconiche, riconoscibili per il colore rosso della suola. Scarpe di successo.in, holding della famiglia Agnelli, ha comunicato un piano di collaborazione che porterà la stessaa prendere il controllo del 24% delle azioni in Christian. Per quanto riguarda i costi dell’operazione,dovrebbe pagare una cifra vicina ai 541 ...

