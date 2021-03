Dubbi sulla differenziata? Alia lancia Junker, app che indica i bidoni giusti (Di lunedì 8 marzo 2021) FIRENZE – Ok l’umido. E anche plastica, carta o vetro. Però ci sono i contenitori (confezioni del caffè o le bottiglie in pvc, ad esempio), i multimateriali, i rifiuti generici. Insomma, non sempre differenziare i rifiuti è un’operazione intuitiva. E per sciogliere eventuali dubbi arriva Junker, app consultabile in 10 lingue che Alia mette a disposizione degli utenti di Firenze, Prato e Pistoia. L’applicazione, infatti, “riconosce con un solo click i rifiuti da gettare e fornisce le informazioni corrette sul conferimento secondo la normativa vigente sul territorio”, si spiega dalla partecipata che nelle tre province gestisce il ciclo dei rifiuti. Lo fa scansionando il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio; Junker lo riconosce grazie ad un database interno di oltre 1 milione e mezzo di prodotti e indica i bidoni a cui sono destinati. Il database degli oggetti, quindi, viene aggiornato quotidianamente: se il prodotto scansionato non è riconosciuto, l’utente può trasmettere la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) FIRENZE – Ok l’umido. E anche plastica, carta o vetro. Però ci sono i contenitori (confezioni del caffè o le bottiglie in pvc, ad esempio), i multimateriali, i rifiuti generici. Insomma, non sempre differenziare i rifiuti è un’operazione intuitiva. E per sciogliere eventuali dubbi arriva Junker, app consultabile in 10 lingue che Alia mette a disposizione degli utenti di Firenze, Prato e Pistoia. L’applicazione, infatti, “riconosce con un solo click i rifiuti da gettare e fornisce le informazioni corrette sul conferimento secondo la normativa vigente sul territorio”, si spiega dalla partecipata che nelle tre province gestisce il ciclo dei rifiuti. Lo fa scansionando il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio; Junker lo riconosce grazie ad un database interno di oltre 1 milione e mezzo di prodotti e indica i bidoni a cui sono destinati. Il database degli oggetti, quindi, viene aggiornato quotidianamente: se il prodotto scansionato non è riconosciuto, l’utente può trasmettere la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti.

mosby_pub : RT @chiaragefunden1: Per la royal family era importante che Archie fosse abbastanza bianco. Schifo schifo schifo schifo schifo schifo schif… - Fassonedomenic2 : RT @asso61: @Gianmar26145917 Ringraziamo tutti Repubblica per aver contribuito a portare altra acqua al mulino della Meloni ed averci tolto… - kalang25 : Qualcosa non quadra attraverso i canali social di @WarnerBrosIta, laddove #zacksnydersjusticeleague sembra essere s… - PocaterraPaolo : @Agenzia_Ansa Dubbi sulla sanitá mentale - A54ferraresi : @HuffPostItalia Non sarebbe una cattiva idea perché i dubbi oggi sembra non siano sull'efficacia dello Sputnik ma s… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubbi sulla Castellarano, giovedì 11 marzo la presentazione dei percorsi formativi di L.I.F.E. La presentazione avverrà online in una videoconferenza trasmessa in diretta streaming sulla pagina ... idee, dubbi, consigli pratici). Il colloquio di lavoro, CV e Linkedin , workshop per prepararsi al ...

Covid: luci e ombre su lavoro, fisco e previdenza, ecco circolare Consulenti AdnKronos - lavoro Roma, 8 mar. (Labitalia) - A poco pi? di 2 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 178/2020 restano ancora da sciogliere alcuni dubbi sulla gestione del mercato del lavoro nel vorticoso sistema di norme emergenziali volte a frenare l'emergenza economica scaturita dalla pandemia da Covid - 19. Luci e ombre delle principali ...

Dl Sostegni, dubbi sulla bozza. Meno tetti sui fatturati e platea più ampia http://www.larassegna.it harry e meghan intervista a oprah winfrey harry e meghan intervista a oprah winfrey 1 – L’INTERVISTA DI OPRAH A HARRY E MEGHAN: "NEI MESI IN CUI ERO INCINTA DI ARCHIE CI DISSERO CHE NON GLI SAREBBE SPETTATO ALCUN TITOLO E SI LAMENTAVANO: ‘NON ...

La nave più sicura al mondo in cui morirono 1500 persone: Titanic Era la metà del mese di aprile del 1912 quando la nave Rms Titanic , considerata un vero e proprio gioiello, un grande e lussuoso ...

La presentazione avverrà online in una videoconferenza trasmessa in diretta streamingpagina ... idee,, consigli pratici). Il colloquio di lavoro, CV e Linkedin , workshop per prepararsi al ...AdnKronos - lavoro Roma, 8 mar. (Labitalia) - A poco pi? di 2 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 178/2020 restano ancora da sciogliere alcunigestione del mercato del lavoro nel vorticoso sistema di norme emergenziali volte a frenare l'emergenza economica scaturita dalla pandemia da Covid - 19. Luci e ombre delle principali ...harry e meghan intervista a oprah winfrey 1 – L’INTERVISTA DI OPRAH A HARRY E MEGHAN: "NEI MESI IN CUI ERO INCINTA DI ARCHIE CI DISSERO CHE NON GLI SAREBBE SPETTATO ALCUN TITOLO E SI LAMENTAVANO: ‘NON ...Era la metà del mese di aprile del 1912 quando la nave Rms Titanic , considerata un vero e proprio gioiello, un grande e lussuoso ...