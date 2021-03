Critics Choice Awards 2021: Nomadland, The Crown, La regina degli scacchi e gli altri vincitori (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono stati assegnati a Los Angeles i Critics Choice Awards 2021, i premi dei critici americani. Il film più bello dell’anno? Nomadland di Chloe Zhao, la grande trionfatrice della serata. Il film, vincitore del Leone d’Oro del Festival di Venezia 2020, lo vedremo a fine aprile: nei cinema e/o in streaming su Disney +. Leggi qui la nostra intervista a Chloe Zhao. Emma Corrin su tutte. E tutti… La serie tv più bella? The Crown, con il trionfo di Emma Corrin. Bellissima, l’attrice inglese rivelazione dell’anno con la sua Lady Diana, apre la nostra gallery dedicata ai look più belli di quest’anno… Causa pandemia, la cerimonia di premiazione è stata sia “fisica” (poco), che virtuale (soprattutto). Con pochi presentatori presenti e tutte le star nominate e vincitrici a casa loro. Ma in ... Leggi su amica (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono stati assegnati a Los Angeles i, i premi dei critici americani. Il film più bello dell’anno?di Chloe Zhao, la grande trionfatrice della serata. Il film, vincitore del Leone d’Oro del Festival di Venezia 2020, lo vedremo a fine aprile: nei cinema e/o in streaming su Disney +. Leggi qui la nostra intervista a Chloe Zhao. Emma Corrin su tutte. E tutti… La serie tv più bella? The, con il trionfo di Emma Corrin. Bellissima, l’attrice inglese rivelazione dell’anno con la sua Lady Diana, apre la nostra gallery dedicata ai look più belli di quest’anno… Causa pandemia, la cerimonia di premiazione è stata sia “fisica” (poco), che virtuale (soprattutto). Con pochi presentatori presenti e tutte le star nominate e vincitrici a casa loro. Ma in ...

