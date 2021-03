Covid, superate purtroppo le 100mila vittime dall’inizio della pandemia. Ospedali verso il ‘pieno’ (Di lunedì 8 marzo 2021) Con l’accelerazione dettata dalla virulenta contagiosità rappresentata dalle varianti, la situazione nel Paese sembra virare ogni giorno di più verso il peggio. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti in realtà pochi tamponi: fra molecolari ed antigenici 184.684 i quai, alla luce dei 13.902 nuovi contagi registrati, danno un tasso di positività è al 7,5%. Fortunatamente, se confrontati ai dati di ieri (che avevano segnato un aumento di ben 7.050 contagi), gli attualmente positivi ma non necessariamente tutti ‘malati’ – sono attualmente 472.533, dunque 329 in meno. Oggi è intanto in vetta alle regioni maggiormente colpite dai nuovi casi l’Emilia Romagna, quasi vicina ai tremila casi (2.987), seguita subito dopo dalla Lombardia a 2.301. Fra le regioni che registrano invece oltre i mille casi, ecco la Campania (1.644), il Piemonte (1.214), il Lazio (1.175) e la Toscana ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 marzo 2021) Con l’accelerazione dettata dalla virulenta contagiosità rappresentata dalle varianti, la situazione nel Paese sembra virare ogni giorno di piùil peggio. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti in realtà pochi tamponi: fra molecolari ed antigenici 184.684 i quai, alla luce dei 13.902 nuovi contagi registrati, danno un tasso di positività è al 7,5%. Fortunatamente, se confrontati ai dati di ieri (che avevano segnato un aumento di ben 7.050 contagi), gli attualmente positivi ma non necessariamente tutti ‘malati’ – sono attualmente 472.533, dunque 329 in meno. Oggi è intanto in vetta alle regioni maggiormente colpite dai nuovi casi l’Emilia Romagna, quasi vicina ai tremila casi (2.987), seguita subito dopo dalla Lombardia a 2.301. Fra le regioni che registrano invece oltre i mille casi, ecco la Campania (1.644), il Piemonte (1.214), il Lazio (1.175) e la Toscana ...

