Bolzano | Benno Neumair ha confessato ai pm l’omicidio dei genitori La procura chiede di sottoporlo a perizia psichiatrica

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha. È lui, stando ai verbali di due interrogatori appena desecretati dalladi, ad aver ucciso i suoiLaura Perselli e Peterla sera del 4 gennaio scorso, per poi gettarli da un ponte nel fiume Adige. A comunicare gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sono gli stessi magistrati che, contestualmente alla desecretazione degli atti, hanno fatto richiesta di incidente probatorio per accertare le capacità di intendere e di volere del ragazzo., attualmente detenuto in carcere a, sarà quindi sottoposto ain caso di via libera del gip. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.