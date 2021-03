Barcellona | Laporta | “Convinceremo Messi a restare Psg irrispettoso”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021) Joan, rieletto presidente del, ha subito affrontato uno dei temi più importanti per il popolo blaugrana: il rinnovo di. “Esattamente 20 anni fa”, spiega il successore di Bartomeu a Le Parisien, “un certoha esordito con i giovani del Barça. Il fatto che sia venuto a votare significa che ama questa maglia e lo“. Il fuoriclasse argentino era stato molto vicino al lasciare i catalani la scorsa estate, e il suo futuro appare ancora in bilico. Una delle squadre che più è vicina all’argentino è il Psg, che negli ultimi mesi non si è certo risparmiato dal commentare il “caso”. Cosìha voluto rispondere ai parigini: “Un giocatore può augurarsi pubblicamente l’arrivo del miglior giocatore della ...